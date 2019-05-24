Zalim İstanbul
9. Bölüm (Sezon Finali) Fragmanı yayında! Ceren kendini bıçaklayınca Karaçay
köşkünde gerçekler ortaya çıkıyor!
Cenk ile konuşan Ceren istediği karşılığı alamayınca sinir krizi geçirerek kendini bıçaklar. Karnındaki bebeğe zarar vermek isteyen Ceren ağır şekilde yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Bu olay Karaçay köşkünde tüm olayların seyrini değiştirir. Çünkü Ceren'in gizlediği hamileliği ortaya çıkmıştır. Seher başta olmak üzere herkes duydukları şey karşısında şok olur. Diğer taraftan Cenk bu durumu nasıl atlatacağını hesap etmektedir. Şeniz oğluna artık olayların sonuna geldiğini söyler. Cemre ise Ceren kendine gelir gelmez bebeğin babasının kim olduğunu sorar. Ceren ise bu soru karşısında iyicene çılgına döner. Cemre gerçekleri öğrenmeye çalışırken bir darbe de annesi Seher'den alır. Artık olaylar herkes için içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Bebeğin babasının Cenk olduğu ortaya çıkacak mı?
Zalim İstanbul 9. Sezon Finali bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D
'de! Antakya
'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
Yapım: Avşar Film
Yapımcı: Şükrü Avşar Yönetmen
: Cevdet Mercan
Öykü ve Senaryo: Sırma Yanık
Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan
Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda
Oyuncular: Fikret Kuşkan
(Agah), Deniz Uğur
(Seher), Mine Tugay
(Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven
(Nedim), Bahar Şahin
(Ceren), Sera Kutlubey
(Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel
(Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten)
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Antakya
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Kaynak: DailyMotion.com