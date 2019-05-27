Zalim İstanbul 9. Bölüm (Sezon Finali) Fragmanı: Cemre, Darbe Üstüne Darbe Yiyor!

Kanal D'nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Zalim İstanbul bu akşam sezon finali bölümü ile ekrana gelecek. Son bölümde Ozan'ın söyledikleri Ceren'i kızdırmış ve elindeki bıçağı karnına saplamak üzere havaya kaldırmıştı. Ceren'in ne yapacağı merak ediliyordu. Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanında Ceren'in bıçağı sapladığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı görülüyor.

Zalim İstanbul sezon finali fragmanında hamileliği ortaya çıkan Ceren'in durumu ortalığı karıştırır. Cemre ise sadece bebeğin babası kim onu merak etmektedir. Seher ise Cemre'nin bu davranışına sinirlenir ve neyin arkasında olduğunu sorgulayıp tokatı yapıştırıyor. Şeniz ise Ozan'ı durdurup "Bebeğin babası olduğunu itiraf etmediğini sürece kızı kurtarmaya gücün yetecek mi?" diyor. Zalim İstanbul sezon finali ile bu akşam Kanal D'de saat 20.00'da ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedim'den olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider.

Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.