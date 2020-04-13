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Zalim İstanbul bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle! Zalim İstanbul full tek parça izle!

Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve yeni bölüm çekimlerine ara verdi. 13 Nisan günü yayın akışında yer almayan dizi hakkında seyirciler meraklı sorular sordu. Peki, Zalim İstanbul bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul neden yok?

13.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:28
Zalim İstanbul bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle! Zalim İstanbul full tek parça izle!

Geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile ekrana gelen Zalim İstanbul bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek mi diye merak merakla bekleyen izleyiciler yayın akışında Zalim İstanbul dizisini göremeyenince Zalim İstanbul neden yok, Zalim İstanbul yayınlanmayacak mı gibi sorular sordular. Zalim İstanbul bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle! Zalim İstanbul full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL YAYIN AKIŞINDA YOK!

Zalim İstanbul dizisi, Kanal D'nin 13 Nisan Pazartesi yayın akışında yer almıyor.

ZALİM İSTANBUL 35. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 36. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf

Etiketler: İstanbul, Kanal D, Karaçay, Gündem, Güncel
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