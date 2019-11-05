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Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!..

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da önceki akşam büyük bir sürpriz yaşandı.

05.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:19Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!..

Berker Güven'in canlandırdığı tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nedim'in ayağa kalkması hem Karaçaylar Köşkü'nde hem de izleyici de şok etkisi yarattı.

Zalim İstanbul'da 17 bölümdür tekerlekli sandalyede olan Nedim'in, Cemre ve Cenk'in düğün yemeğinde ortaya çıktığı sahnede izleyiciler duygu dolu anlar da yaşadı. Saçı sakalı kesilmiş, tıraş olmuş, takım elbisesiyle köşke dönen Nedim'in yeni hali izleyiciden tam not aldı.

Nedim'in ayağa kalkması sadece Cemre'yi değil, tüm aileyi şaşırttı. Nedim'in iyileşmesi köşkte tüm dengelerin değişmesine neden olurken bu işten en zararlı kim çıkacak? Cemre ve Cenk'in evlilikleri nasıl etkilenecek? Nedim kimlerden nasıl intikamını alacak?


Berker Güven, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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