Zalim İstanbul dizisi konusu nedir, kimler oynuyor, nerede çekiliyor?

Zalim İstanbul, Kanal D'nin yeni dizisi. Zalim İstanbul dizisi yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldı. İlk bölümü ile seyircilerin ilgisini çeken Zalim İstanbul'un konusu, oyuncuları ve çekildi yerler merak ediliyor. İşte Zalim İstanbul dizisi hakkında detaylı bilgiler…

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

"Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir" diyerek yola çıkan Zalim İstanbul'un genel hikayesi şöyle; Antakya'da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher'in (Deniz Uğur): lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher'in ailesi ile Karaçay Köşkü'ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.

Zalim İstanbul oyuncuları

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Zalim İstanbul dizisinin başrollerinde; Fikret Kuşkan (Ekrem), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten) yer alıyor.

Zalim İstanbul oyuncuları

ZALİM İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zalim İstanbul'un 1. bölümündeki köy sahneleri Antakya'da çekildi. Dizinin İstanbul çekimleri ise Kuzguncuk'taki bir konakta yapılıyor.