Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi

Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın başrollerini paylaştığı Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine koronavirüs önlemleri kapsamında ara verildi.

Dizinin yapımcısı Avşar Film ve yayıncısı Kanal D ortak bir karar alarak koronavirüse karşı tedbir amacıyla Zalim İstanbul'un çekimlere ara verdi. Kararı Avşar Film duyurdu.

"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ"

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması:

"Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz."

DAHA ÖNCE 3 DİZİ ÇEKİMLERE ARA VERMİŞTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce 3 dizinin çekimlerine ara verilmişti. Limon Yapım, 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı. Ayrıca Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.