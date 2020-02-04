Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan güzel oyuncu Bahar Şahin, gönlünü kendi gibi bir oyuncuya kaptırdı. Şahin, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladı.

"KIBRISLI YARİM"

Daha önce sosyal medya fenomeni "Reynmen" yani Yusuf Aktaş ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Bahar Şahin, bir süredir yalnızdı. Aşkı bir oyuncuda bulan Şahin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel ile birlikte.

Sevgilisiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Kıbrıslı yarim" diyerek aşkını duyurdu.

ARKADAŞLIK ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, böyle bir şey olmadığını dile getirmişlerdi. Ancak Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'in arkadaşlığı zamanla aşk dönüştü.