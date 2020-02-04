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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladı.

04.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:21

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim dizisinde rol alan güzel oyuncu Bahar Şahin, gönlünü kendi gibi bir oyuncuya kaptırdı. Şahin, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladı.

"KIBRISLI YARİM"

Daha önce sosyal medya fenomeni "Reynmen" yani Yusuf Aktaş ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Bahar Şahin, bir süredir yalnızdı. Aşkı bir oyuncuda bulan Şahin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel ile birlikte.

Sevgilisiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Kıbrıslı yarim" diyerek aşkını duyurdu.

ARKADAŞLIK ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, böyle bir şey olmadığını dile getirmişlerdi. Ancak Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel'in arkadaşlığı zamanla aşk dönüştü.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Bahar Şahin, İstanbul, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
AFUBAR:Bu da bulursa sakaryalı haydi haydii bulur
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SAKARYALI HATUN:Aşağıdaki ben değilim. Biri nikimi kullanıyor. Dikkate almayınız.
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SAKARYALI HATUN:Ben elimi sallasam ellisi, bütün mahalle peşimde, ama önce okulumu bitirmem lazım. :))))
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HONDROEN:Aman ne sevindim ne sevindim
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