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Zalim İstanbul'un oyuncuları Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan, aşk yaşamaya başladı

Zalim İstanbul dizisinde iki sevgiliyi oynayan Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan, bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenerek aşklarını belgelemiş oldular.

27.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:47

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgile izlenen Zalim dizisinde Civan karakterini oynayan İdris Nabi Taşkan ile Damla karakterini oynayan Simay Barlas, 'deki bir kafede samimi şekilde yakalandı.

AŞKLARI BELGELENDİ

Dizide iki sevgiliyi oynayan genç oyunların aşkı gerçek oldu. Aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, bir kafeye ayrı ayrı gelerek kafenin sakin bir köşesinde oturdu. Kucaklaşan ikiliden Barlas, bir ara kafasını sevgilisinin omzuna koydu. Magazinciler Birliği muhabirlerinin objektifine yakalanan ve samimi görüntüler sergileyen ikilinin yeni aşkları belgelenmiş oldu. Daha sonra mekanda ayrı ayrı çıkan ikili, bir taksiye binerek uzaklaştı.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Barlas, ilk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşadı. Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde de yer aldı. Genç oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterine hayat veriyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan, 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel basketbolcu olan İdris Nebi Taşkan, oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşayan oyuncu, daha sonra Poyraz Karayel de yer aldı. Oyuncu ilk başrolünü ise Arkadaşlar İyidir dizisinde yaptı. İdris Nebi Taşkan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Civan karakterine hayat veriyor.

İşte ünlü çiftin aşkını belgeleyen fotoğraflar:

Zalim İstanbul'un oyuncuları Simay Barlas ve İdris Nebi Taşkan, aşk yaşamaya başladı

Bakırköy, İstanbul, Kanal D, Magazin


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