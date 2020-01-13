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Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'dan çok özel açıklamalar

Kanal D'nin her pazartesi yeni bölümü ile ekrana gelen sevilen dizisi Zalim İstanbul iki hafta aradan sonra bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

13.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:31Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'dan çok özel açıklamalar

Zalim 'da Seher karakterine hayat veren ünlü oyuncu Deniz Uğur, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın yayınına köşkten canlı bağlandı.

Başarılı oyuncu Zalim İstanbul ve canlandırdığı Seher karakteri ile ilgili;

"Seher'in tek derdi çocukları, tamamen çocuklarının peşinde. Kendinden vazgeçmiş, kendini her an onlar için feda etmeye hazır. Tam bir Anadolu kadını, tam bir anne. Seviyorum ben Seher'i.Seher'inde benim gibi üç çocuğu var. Çocukları için her şeyi yapabilecek birisi. Beni en başlardan beri bu projeye çeken neden zaten annelik duygusu oldu. Çünkü bu önemli bir duygu. Bu akşam büyük sürprizler var, bomba gibi bir bölüm olacak. Seyircinin beklemediği şeyler oluveriyor bir anda.Zalim İstanbul entrikası bol bir dizi, her karakterden her şey beklenebilir. Bu akşamki de gerçekten heyecanlı bir bölüm" dedi.


Deniz Uğur, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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