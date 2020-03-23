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'Zalim İstanbul''un sesinden ilk tekli

İlk olarak "SiyahBeyaz Akustik" Youtube kanalının kendisini keşfetmesiyle birlikte, kanalda yayınlanan cover şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

23.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:23
'Zalim İstanbul''un sesinden ilk tekli

Ardından 2019' dapopüler dizi "Zalim İstanbul ''un şarkılarını seslendirdi. Londra 'da yaşayan ve kendi şarkılarını üretmeye devam eden genç ve yetenekli şarkıcı ilk teklisi ''Sensiz Uyandım'' ile 20 Mart'ta dijital platformda dinleyiciyle buluştu.

Müzikal yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Melis Aydın ,sözü ve müziği kendisine ait olan çalışmasında modern unsurları klarnet ve ud ile birleştiriyor. Düzenlemesinde Ahmet Çelenk ve Melis Aydın'ın imzası bulunan şarkının mix'i Emre Büyüktırak, mastering çalışması ise Buğra Kunt tarafından yapıldı.

Bir ayrılık hikayesini anlatan şarkının video klibi Londra'daBiggz yönetmeliğinde çekildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul, Londra, Aydın, Güncel

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