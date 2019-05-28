Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, 9'uncu bölümüyle sezon finali yaptı. Ceren ve Nedim'in evlenmesinin ardından Cemre konaktan kovuldu. Son kez Nedim'in karşısına çıkan Cemre, Şeniz'in Nedim'e yaptıklarını görünce çılgın bir karar aldı. Cemre, Nedim'i düğünden kaçırdı. İkili bilinmeyen bir geleceğe doğru yola çıktı. Bir balıkçı teknesiyle İstanbul'dan gitmeye karar verdi.

KONAKTAN KAÇIRDI

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren'in Cenk'ten hamile kalması ve zorla Nedim ile evlendirilmesi konağı karıştı. Nedim ve Ceren için konakta düğün yapıldı. Cemre ise veda etmek için son defa Nedim'in yanına geldi. Konaktan kovulan Cemre ise Nedim'in kolundaki yaraları görünce çılgın bir karar aldı. Cemre, Nedim'i düğün öncesi konakta kaçırdı. Cemre ve Nedim son sahnede ise bir balıkçı teknesinde görüldü.

Zalim İstanbul dizisi yaz arasının ardından 2. sezonuyla Eylül ayında Kanal D ekranlarında olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Zalim İstanbul'un 9. bölümü olan sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkarttı. Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir.