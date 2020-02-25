Haberler » Spor » Zamalek, federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmama kararı aldı - Spor

Zamalek, federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmama kararı aldı

Mısır futbolunun önemli takımlarından Zamalek, federasyon başkanı ve kurullarının istifa etmemesi halinde lig maçlarına çıkmama kararı aldı.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:38

Mısır'ın en köklü kulüplerinden biri olan , son dönemde yaşanan hakem hataları ve kulübe verilen cezaların ardından tarihi bir karar aldı.

ZAMALEK BAŞKANI: İSTİFA ETMEZSENİZ MAÇLARA ÇIKMIYORUZ

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, ligin Al Ahly'nin lehine dizayn edildiğini belirterek, "Bu federasyon ve kurulları istifa etmediği sürece maçlara çıkmayacağız. Bakanı nerede? Neden olanlara müdahale etmiyor?" şeklinde konuştu.

Süper Kupa maçındaki olayların ardından Zamalek kulübünde Emam Ashour sezon sonuna kadar, Shikabala 8 maç, Juma ise 3 maç ceza almıştı. Kulübe para cezası verilirken, başkan Mansour'a da 3 maç tribüne giriş yasağı gelmişti.

AL AHLY 16'DA 16 YAPTI

Mısır Ligi'nde Al Ahly kulübü 16'da 16 yaparak 48 puanla lider durumda bulunuyor. Ligde 46 gol atan Al Ahly, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Zamalek ligde 31 puanla 3. sırada yer alıyor.

(FutbolArena)

Zamalek, federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmama kararı aldı

Zamalek, Spor


HABER YORUMLARI (5)
TUZLA SPOR:sanki galatasarayın ikizini yapmışlar mısırda
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HATTRİCK/BJK:Oranında GALATASARAY''I AL AHLY KULÜBÜ demek ki . Süperligde de senaryoyu GS''liler hazırlar federasyonda uygular diğerleri konu mankeni olmaktan öteye pek gidemezler .
Yayından Kaldır
5 8
Cevap yaz
PİLAV ÜSÜTÜ KURU .... FB DOLRSUN BOŞLUĞU:TİNER - BALİ - ÇAKMAK GAZI VB. İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİR. BİRLEŞİK ULTURASLAN SAPLIK ÖRGÜTÜ.
Yayından Kaldır
1 0
SADİO MANE:aslında güzel fikir bizim federasyonunda başına tüpçü emlakçı inşaatçı yerine futboldan biri gelene kadar bizim takımlarda böyle birşey yapabilir !
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
BİLİRKİŞİ:Bunlarda mısırın feneri
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 13:18:20