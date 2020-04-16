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Zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

16.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:28
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan istihbarata dayalı "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Nokta Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
"Biji Amed" kod adlı H. K.'nin ölü, "Laşer Cem" kod adlı F.Ö'nün sağ olarak etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında güvenlik güvenlik güçlerince yapılan arazi taramasında dün teröristlerce kış üstlenmesi için kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Sığınakta, ele geçirilen plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.
Sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 roketatar mühimmatı, bin 680 küçük pil, 140 büyük pil, 4'lü pil bloku, 6'lı pil bloku, 2 küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Teröristlere yardım eden 3 kişi yakalandı
Operasyonda teröristleri, ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O, D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı. Zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel
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