Zaman Değiştikçe Mickey de Değişecek"

09 Kasım 2018 Cuma 17:04



09 Kasım 2018 Cuma 17:04

The Walt Disney'de görev yapan çizgi film çizeri, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Eric Goldberg, dünyaca ünlü çizgi karakter Mickey Mouse'u anlattı.Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen Brand Week İstanbul'da "Mickey'i Mickey Yapan Her Şey!" konulu söyleşiye katılan ABD'li çizer, Mickey Mouse'un 90'ıncı yaşını kutladığını söyledi.Goldberg, Mickey Mouse filmlerinden çeşitli bölümlere yer verdiği konuşmasında, 90 yıldır Mickey Mouse'a gösterilen ilginin nedenlerine işaret ederek, "18 Kasım'da doğum gününü kutlayacağız. Çünkü 18 Kasım 1928'de, ilk filmi 'Steamboat Willie' yayımlandı. Prömiyeri New York'ta bir tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Bu nedenle resmi doğum günü bu tarihtir. Bu tarih doğal olarak Minnie Mouse'un da doğum günü. Peki Mickey'i neden bu kadar çok seviyoruz? Sanıyorum, bizlerin yapmayı isteyeceği birçok kişiliği kendinde barındırdığı için. Mickey, becerikli, icatçı, oyuncu, cesur ve coşkulu. Sanırım biz de böyle olmayı çok isteriz. Mükemmel değil ve ona ilgi duymamızın nedenlerinden biri de bu." dedi.Mickey Mouse'un her bölümde farklı karakterlere büründüğünün altını çizen Goldberg, yönetmenliğini Lauren MacMullan'ın üstlendiği ve Oscar'a aday olan 2013 yapımı "Get a Horse" adlı kısa filmden de bölümler sundu."Walt Disney, 1946'ya kadar Mickey'i seslendirdi"Eric Goldberg, Mickey Mouse'un yaratıcısı Ub Iwerks tarafından 1928'de yapılan ilk çizimlerini de sunduğu konuşmasında, şu bilgileri verdi:"Ub Iwerks, Walt Disney'in o dönemdeki sağ koluydu. Çok üretken bir çizgi film çizeriydi. Bizim 1928'den bugüne bu kara kalem film çizimleri saklamamızın nedeni, çizimler olağanüstü derecede güzel oldukları için. Mickey Mouse'un ilk çizgi filmi 'Steamboat Willie'nin ilk bölümüne ait bu ilk görüntüler gerçekten müthiş. Bu bölüm sesle de senkronize edildi. Bunun başarısının ardından film müziğiyle beraber yapılan 'The Gallopin Gaucho' yayımlandı. Prömiyerinde ise oldukça büyük bir ilgi gördü."Mickey Mouse'un orijinal ilk sesinin Walt Disney olduğunun altını çizen Goldberg, "1946'ya kadar Mickey'i o seslendirdi. Daha sonra Jimmy MacDonald ses efektleri ekledi ve Wayne Allwine adlı başka bir seslendirme sanatçısı tarafından seslendirildi. Şu anda ise iki modern sesi var. Mickey tüm bu zamanlarda hep Mickey gibi konuştu." ifadelerini kullandı.Sanatçı, Mickey'i Mouse'u etkileyici kılan unsurlara da değinerek, "Mickey çizimi yuvarlaklar şekillerden oluşuyor. Yuvarlak çizimler de insanların ilgisini her zaman çeker. Ayrıca Mickey gerçek bir fare gibi görünmüyor. Yaklaşık bir metre boyunda, konuşabilen bir fare ve gerçeklik içinde değil. Ona ilgi duymamızın nedenlerinden biri de duyguları." diye konuştu.Mickey Mouse'un yüzü başka yere dönük olsa da kulaklarının her zaman önde olduğunu ifade eden Goldberg, çizgi film olması nedeniyle gerçek görünüme mantıken uygun olmasa da yapılan abartılı çizimlere değindi.Seyircilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan sanatçı, Mickey Mouse'un 90 yıl daha ekranlarda olacağı öngörüsünde bulunarak, "Mickey ile ilgili harika şeylerden biri de birçok şeyi yapabilmesi. Onu neredeyse her koşulda görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.Goldberg, ilgilendiği konuların zamana uygun olarak değişebileceğini ve bu anlamda durmayacağını söyleyerek, "Zaman değiştikçe Mickey de değişecek." yorumunu yaptı.Yapıtlarıyla 1993, 2000, 2010 ve 2011'de Annie Ödülleri'ni kazanan Goldberg, ABD'de faaliyet gösteren National Cartoonist Society tarafından da 2001'de ödüle layık görüldü.