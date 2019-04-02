Zaman Geçtikçe Değerlenen Tasarımlar Maya Avantgarde

Maya Mobilya firma sahibi Cem Ilgın, "2014 yılında temellerini attığımız firmamız Maya Mobilya 5 senedir sektörde hizmet veriyor. Panel gruplar, oturma grupları,boyalı ürünler olmak üzere 3 tarz üründe hizmet veriyoruz. Yatak odası, yemek odası, duvar ünitesi, koltuk takımları üretip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"SEKTÖRÜN SIKINTISI HAM MADDE"

Firma Sahibi Cem Ilgın, "Kendimize özel tasarımlar yapıyoruz, kesinlikle taklit ürünler ortaya çıkarmıyoruz. Bizim kendimize has bir tarzımız var. Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar yaklaşık olarak 20 ülkeye hizmet götürüyoruz. Biz İnegöl firmasıyız. Şu anda sektörde karşılaştığımız en büyük sıkıntı ham maddeye gelen zamlar. Bunlar bizi zor duruma düşürüyor. Havaalanın yetersiz ve bize uzak olması bizi zorluyor. Müşteri havaalanına geliyor biz onu oradan alıp İnegöl'e getirmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 SENEDE KURULAN DEV EKİP

Cem Ilgın, "Satışını gerçekleştirdiğimiz bütün ürünlerin 2 yıl garantisi var. Bizim için en önemli olan nokta müşteri memnuniyeti. Eğer o olmazsa hiçbir şeyin önemi kalmıyor. 2 kişiyle başladığımız bu yolda çok güçlü bir makine parkuru ve 40 kişilik ekiple hizmet veriyoruz. Dünya pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Avrupa ve Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağız. Afrika, Baklanlar ve dünyanın diğer yerlerine ulaşacağız." dedi.

MOBİLYA ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ilgın, "Yapılan araştırmalara göre İnsanlar yüzde 70 beğendikleri ürünleri satın alıyor. Bu nedenle tasarım ürünler çok önemli. Kaliteli ürün çok önemli bunlar mobilya alırken müşterilerin dikkat etmesi gereken unsurlardan. Modern tasarımlar ve gri ile ceviz renkleri bu senenin modası müşterilerimiz bunlar da dikkat etmeli." diye konuştu.