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"Zaman İçinde Zaman" filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Tayfun Öztürk'ün yaptığı, "Zaman İçinde Zaman" filminin galası Başkentte gerçekleştirildi.

09.10.2019 15:52
Yönetmenliğini Tayfun Öztürk'ün yaptığı, "Zaman İçinde Zaman" filminin galası Başkentte gerçekleştirildi.
Pasific Prodüksiyon film şirketinden yapılan açıklamaya göre, Tayfun Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı zaman temalı film serisinin ikincisi olan "Zaman İçinde Zaman"ın galası, dün akşam sanatseverlerin katılımıyla Göksu AVM'de gerçekleştirildi.
Öztürk, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, "Zamanın paha biçilemezliğini ve anın eşsiz büyüsünü perdeye aktarmaya çalıştık. Zamanın tesir etmediği ölümsüz eserler bırakma gayesi ile çalışan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Program sonunda filmde yer alan oyunculara katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Göksu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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