Zaman ve Mekan Sınırlarını Aşarak Öğrenme; Online Eğitim

Kaynak: İHA

Online eğitimin; zaman ve mekan sınırları aşılarak öğrenme ve öğretme işleminin gerçekleştirildiği bir eğitim sistemi olduğunu belirten Kariyer Online yöneticisi Fatih Şengül, "Uzaktan eğitimin dünyadaki tarihi 1920'lere, ülkemizde ise 1970'li yıllara dayanmaktadır. Geçmişte mektup, radyo, televizyon gibi mecralarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim modeli bugün çok büyük oranda internet üzerinden gerçekleştirilmektedir" dedi.Uzaktan eğitim öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynakları arasındaki sınırları ortadan kaldırmaya çalışan, bunu gerçekleştirebilmek için mevcut teknolojileri pragmatist bir yaklaşımla kullanan disiplinler arası bir alan olduğunu dile getiren Fatih Şengül, "Uzaktan online eğitim öğrencinin kendi belirlediği öğrenme hızında ilerlemesine olanak sunmaktadır." diye konuştu.Online eğitimin çeşitli engelleri kaldırdığını belirten Şengül, "Online eğitim alabilmek için belirli bir yaşta, yaş grubunda olmak gerekli değildir, belirli bir zaman diliminde bulunmak gerekli değildir, belirli bir ortamda bulunmak gerekli değildir. Öğrenci istediği zaman ve istediği hızda eğitim alma ayrıcalığına sahiptir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlar ve öğrenciye kendi çalışma zamanını kendisinin ayarlama fırsatını da sunar. Online eğitimde öğrenci ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur." ifadelerini kullandı.Uzaktan online eğitimin geleneksel eğitimde ortaya çıkan ulaşım, barınma, beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırdığına da dikkat çeken Şengül "Geleneksel eğitimde birçok bireyin kendince haklı çeşitli şikayet ve yorumları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi eğitim kurumuna olan uzaklık, kapasite, devam zorunluluğu ve eğitici ya da eğitim niteliği gibi yetersizliklerdir. Çalışıyor olmak, evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler uzaktan eğitime engel değildir. Online eğitim zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır. Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sunar." diye konuştu.Online eğitimin hem üniversite hazırlık sınavı sürecinde hem de üniversite sonrası kariyer hedeflerinde kullanıldığını da vurgulayan Şengül, "İnternet ortamındaki MEB ve üniversite onaylı sertifikalı eğitimler de öğrencilerin iş bulma sürecini ve kariyer hedeflerini kolaylaştırmakta, böylece gelecek nesillerin daha sağlam alt yapısı ile gelişen küresel dünya sisteminde yer almaları kolay bir hale gelmektedir. Kariyer Online Uzaktan Eğitim Merkezi olarak uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için uzman akademik kadromuz ve genç, dinamik ekibimizle binlerce öğrencinin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olduğumuz için mutluyuz." dedi.Türkiye'de özellikle de Ankara ilinde; gerek meslek edindirme gerekse kişisel gelişim amacı ile uzaktan eğitim kurumlarının artması göz önüne alındığında uzaktan eğitim uygulamalarında çeşitliliğin daha da artacağı, yeni teknolojilerin uzaktan eğitim süreçlerine entegrasyonu ile öğrenme içerik ve süreçlerinin daha da zenginleşeceğini belirten Kariyer Online Uzaktan Eğitim kurucusu Şengül; online eğitimde kalite ve güven arayışlarının bir sonucu olarak öğrenci memnuniyetinin önemini vurgulayarak, uzaktan eğitimin çok faydalı olduğunu, iletişim ve gelişim açısından bireyin kişisel gelişimi ile ilgili tüm süreci en üst seviyede başarı ile tamamladığını belirterek ülkemizde yaygınlaşması için yeni adımlar ve yeni yatırımlar yapmayı belirlediğini açıkladı. - İSTANBUL