Zamana Meydan Okuyan Asırlık Çarkçı

FİKRET KAVĞALI - Hatay
'da yarım asırdan fazla bileyicilik yaparak geçimini sağlayan 90 yaşındaki Mehmet Yılmaz
, çarkıyla Hatay'ı karış karış gezerek kadim mesleğini sürdürüyor.
İlerlemiş yaşına rağmen 15 kiloluk çarkını sırtında taşıyan Mehmet Yılmaz, yarım asırdan fazla bir süredir Hatay'ın tüm ilçelerini sokak sokak gezerek bıçak, satır, balta ve diğer kesici aletleri keskinleştiriyor. Malatya
'dan yıllar önce Hatay'a göç eden 10 çocuk babası Yılmaz, geçimini kendisinin yaptığı elle çevrilen çarkıyla bileyicilik yaparak sağlıyor. Kırıkhan
ilçesindeki evinden sırtına aldığı çarkıyla "Ya nasip" deyip sabahın erken saatlerinde çıkarak ilçeleri dolaşan Yılmaz, müşterileri tarafından da "Bıçakçı Mehmet" olarak tanınıyor.
Hataylı kasap, berber, dönerci, terzi ve kuaförler haftada 6 gün çalışıp bir gün dinlenen yaşlı çarkçının daimi müşterilerinden.
Mehmet Yılmaz esnafa kolaylık olsun diye onların bıçak, makas ve diğer kesici aletlerini dükkanlarına girerek bileyliyor.
Yılmaz, AA muhabirine, çocuklarını bileyicilik yaparak büyüttüğünü ve okuttuğunu söyledi.
Eskiden Gaziantep
'e kadar gittiğini belirten Yılmaz, "Pazartesi Reyhanlı
, salı günü İskenderun
, çarşamba Samandağ
, perşembe Antakya
, cuma günleri de Altınözü
'ne giderim. Daha sonra diğer ilçeleri dolaşırım. Sabah
saat altıya çeyrek kala ilçelere gitmek için toplu taşıma aracına binerim. İndiğim yerde işime başlarım." diye konuştu.
Yaklaşık 15 kiloluk bileme aletini omuzunda saatlerce taşıdığını dile getiren Yılmaz, kolu alıştığı için bileme taşını rahatlıkla taşıyabildiğini söyledi.
Her türlü bıçak, makas, pense ve kuaför takımlarını bilediğini ifade eden Yılmaz, "Müşterilerim bilediğim bıçakları çok beğeniyorlar. Müşterilerim beni bekler, 'Bıçaklarımızı sen yapacaksın.' derler ve geleceğim günü biliyorlar. Müşterilerim beni seviyor, yaptığım işi beğeniyorlar. İşlerimi çok muazzam yaparım. Dönercilerin bıçağını kaymak gibi yaparım, makineden çıkmış gibi oluyor." dedi.
"Samandağ'dan Gaziantep'e kadar namım söyleniyor"
Asra merdiven dayayan yaşına aldırış etmeden günde 15 kilometre yaya yürüdüğünü dile getiren Yılmaz, bazı müşterilerinin bıçaklarını 40 yıldır "bileğinin gücüyle" keskinleştirdiğini anlattı.
"Mesleğimi çok seviyorum, çalışırsam iyi para da kazanıyorum. Bana 'Bıçakçı Mehmet' derler, Samandağ'dan Gaziantep'e kadar namım söyleniyor. Hastalandığımda beni sorarlar." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bende daha önce bir kafa vardı hiç sorma, şimdi ise unutkanlık var. Hiç ders görmeden bilemeciliği öğrendim. Bileme taşımı kendim yaptım. Artık öyle alıştım ki gözüm kapalı bilerim."
İskenderun esnafından Ferhat Çelik
, Yılmaz'ın yaklaşık 3 yıldır bıçaklarını bilediğini belirtti.
Hatay ilçelerinin bıçaklarını Yılmaz'ın bilediğine değinen Çelik, "El çarkı olması açısından çok güzel oluyor. 90 yaşında olmasına rağmen maşallah 15 kiloluk bileme makinesini alır sabah namazında yola çıkar. Tüm ilçeleri dolaşır, müşterilerinin bıçaklarını biler. Bu yaşta olmasına rağmen rızkının peşindedir. Mücadelesini vermeye devam ediyor ve gençlerimize de büyük bir örnek oluyor." ifadesini kullandı.
Samandağ,Gaziantep,Hatay,Mehmet Yılmaz
07 Aralık 2018 Cuma 11:28