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10 yıldır işlem görmeyen mevduat hesapları 15 Haziran'da TMSF'ye devredilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 10 yıldır işlem yapılmamış mevduat hesaplarının, 15 Haziran 2020 tarihine kadar işlem yapılmaması durumunda TMSF'ye devredileceğini duyurdu.

06.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:39

Son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen banka hesapları yasa gereği zaman aşımına uğruyor. Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplar, 15 Haziran'a kadar bir değişiklik olmaması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

TMSF DUYURDU

TMSF'den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zaman aşımına tabii oldukları bildirildi.

SON TARİH 15 HAZİRAN

Duyuruda, "Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak. Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir" denildi.

SORGULAMA YAPILABİLİR

Ayrıca hesap sahiplerinin e-Devlet veya TMSF'nin internet sitesinden zaman aşımı sorgulaması yapabilecekleri bildirildi.

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10 yıldır işlem görmeyen mevduat hesapları 15 Haziran'da TMSF'ye devredilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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