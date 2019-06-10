"Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu" İstanbul'da

Türkiye'den Özbekistan'a ortak medeniyetimize bir yolculuk başlatan İMH, T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 35 akademisyenin katılımıyla İstanbul'da "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu" gerçekleştirecek.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi'nin Kültür Bakanlığı ve Tika'nın destekleri, İstanbul ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile düzenleyeceği, "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu" 15-30 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Bahariye Sanat Birimi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde organize edilecek sergi ve sempozyum, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 34 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

60 Özgün Eser Sergilenecek

Sergide; İpek Yolu'nun zenginleştirdiği asırlık birikim, birbirinden kıymetli isimlerin emeği ile yeniden hayat bulacak. 28 Türk ve Özbek sanatkâr projeye özel 60 özgün eser hazırladı.

15-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Bahariye Mevlevihanesi'nde sanatseverler tarafından gezilebilecek sergide yer alan sanat branşları ve sanatlar şöyle;

Hüsn-i Hat: Hasan Çelebi, Hüseyin Gündüz, Gürkan Pehlivan, Faruk Dinçer Eratlı, Tezhib: Mamure Öz, Nilüfer Kurfeyz, Faruk Taşkale, Münevver Üçer, Mustafa Çelebi, Selim Sağlam, Kaatı': Meryem Güney, Ebru: Hikmet Barutçugil, Mahmut Peşteli, Minyatür: Gülçin Anmaç, Cihangir Aşhurov, Kamol Mirzaev, Betül Bilgin, Kalem İşi: Semih İrteş, Kaya Üçer, Davron Fattokhov, Kamoliddin Abdullaev, Cilt: İslam Seçen, Çini: Güvenç Güven, Nursen Güven, Ahşap Oyma: Hüsamettin Yivlik, Tokhir Gaziev, Abdimajit Abdurakhmonov

Ortak Medeniyetimizin İzleri ve Geleceği Masaya Yatırılıyor

Sempozyum programı ile de kadim medeniyetimizin "zamanı aşan" etkisi bugüne aktarılacak. Türkiye ve Özbekistan'dan çok kıymetli akademisyenlerin katılımıyla; günümüz Özbekistan coğrafyasının medeniyet ve kültür tarihimiz üzerindeki etkilerini;

Geçmişten Günümüze Özbekistan, Kadim ve Ortak Düşünce Geleneğimiz, Kültürel Ortaklıklarımız, Ortak Halk Mirasimiz Dilimiz, Geleneksel Sanatlar ve Ortaklıklarımız, Geleneksel Mimari ve Ortaklıklarımız başlıkları altında; tarih, dil, kültür, sanat, mimari, edebiyat, felsefe ve düşünce geleneği gibi konular ele alınacak.

Türk-Özbek İlişkileri Daha da Güçlenecek

Proje Koordinatörü Meryem Güney, "Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sergi ve Sempozyumu" ile Türkiye ile Özbekistan arasında gelişmekte olan çok yönlü işbirliğine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Sergi ve sempozyumun ilkini İstanbul Bahariye Mevlevihanesi'nde, ikincisini ise Taşkent'te gerçekleştireceklerini belirten Güney, iki ülkenin kadim bağlarının farkına varılması ve birbirlerine yakınlaştırılmasını amaçladıklarının altını çizdi.

Bizi biz yapan İslam ilkelerine sımsıkı sarıldığımızda bilim, sanat, mimari vs konularında dünyaya yön verecek güce sahip olduğumuzu hatırlatan Güney, "Geleneksel sanatlarımız adına, değerli sanatkarlarımızın konumuza özel icra edecekleri özgün eserlerle, konusunda uzman akademisyenlerin tebliğlerinden oluşan bilgilendirici ve ufuk açıcı sempozyum kitabıyla medeniyetimizin ihyasında iz bırakmak, Türkiye'de Özbekistan Cumhuriyeti ve kardeş Özbek halkının tarihi ve kültürünü geniş kitlelere tanıtmak, siyasi, hatta kültürel alanlarda var olan olumlu algıya katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

İkincisi Taşkent'te Yapılacak

Sergi ve sempozyumun tekrarı, 7 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde Özbekistan Taşkent'te gerçekleştirilecek. 7 Eylül'de açılışı yapılacak sergi 15 Eylül 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Türk ve Özbek akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek sempozyum 7 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek ve Türkiye Özbekistan ilişkileri, ortaklıkları ve geleceği; ekonomi, ticaret, siyaset. Sosyal ve kültürel ilişkiler, edebiyat konuları üzerinden değerlendirilecek.

Kaynak: Bültenler