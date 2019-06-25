25.06.2019 15:21
Haberler » Güncel » Haber

Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu

Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu

Sinop'ta Kumkapı Plajı'nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sinop 'ta Kumkapı Plajı'nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Vatandaşların ailesiyle veya arkadaşlarıyla serinlemek için gittiği Kumkapı Plajı'nda belediye temizlik ekiplerinin plaj temizliği araçlarının, plaja giden halkın aralarından geçerek temizliğine devam etmesi, güneşlenen vatandaşları rahatsız etti.

Bazı vatandaşlar, belediyeyi arayıp şikayette bulunduğunu belirtti. Gazetecilerle konuşan vatandaşlar, belediye temizlik ekiplerinin vatandaşların yoğun olduğu saatlerde bu çalışmaların sürdürülmesinden rahatsız olduğunu, yapılan çalışmaların sabah veya akşam saatlerinde, insan kalabalığının daha sakin olduğu zamanlarda yapılması gerektiğini söyledi. - SİNOP
Kaynak: İHA
sinop , kumkapı , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:07 Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı
17:07 Aksaray'da 300 dönüm tarım arazisi yandı
17:07 OLAYLI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ DAVASINA BAŞLANDI
17:07 Bursa Büyükşehirli gençler 3. Lig'de
17:06 Erdemli Belediyesi, yol açma çalışmalarına devam ediyor
17:06 Madra Dağı'nda makilik yangını (2)
17:06 Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu