Zamazingo perde diyor

Sahnelediği bir birinden başarılı oyunlar ile adından sıkça söz ettiren Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, Zamazingo'nun prömiyerini 9 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Aziz Nesin'in hikayelerinden oyunlaştırılan Zamazingo, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal durumu mizahi bir dille anlatıyor.

Hayatın her kesiminden insan manzaralarıyla, ağlanacak halimize güldüğümüz danslı şarklı bir komedi olarak seyirciyle buluşacak oyunun yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet'in yaptığı oyunda; Büşra Arslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik, Yiğit Gürsoy rol alıyorlar. Zamazingo'nun dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Çiğdem Öztürk, dans koreografisini de Janna Elmalıoğlu üstleniyor.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden temin edebilirler.