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Zambiya, ABD'ye Lusaka Büyükelçisini çekmesi için mektup gönderdi

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ABD hükümetine, eş cinsel haklarına ilişkin ülkesine yönelik eleştirilerde bulunan Lusaka Büyükelçisi Daniel Foote'u geri çekmesi için mektup yazdı.

16.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:04Zambiya, ABD'ye Lusaka Büyükelçisini çekmesi için mektup gönderdi
Devlet Başkanı Edgar Lungu, ABD hükümetine, eş cinsel haklarına ilişkin ülkesine yönelik eleştirilerde bulunan Lusaka Büyükelçisi Daniel Foote'u geri çekmesi için mektup yazdı.
Eş cinsel iki kişiye hapis cezası verilmesinin ardından hükümeti eleştiren ve hatta Zambiya'yı ABD'nin yaptığı yardımları kesmekle tehdit eden Büyükelçi Foote, ülke gündeminden düşmüyor.
Zambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Lungu'nun Foote hakkında ABD hükümetine şikayet mektubu yazdığı ve büyükelçinin geri çekilmesini istediği belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin atacağı adıma binaen yeni bir diplomatik girişimin başlatılıp başlatılmayacağının kararlaştırılacağı ifade edildi.
Eş cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra halkın büyük kesiminden tepki çeken Foote, ABD'nin bu ülkeye 500 milyon dolar yardım yaptığını hatırlatmış, bu ölçüde yardım yapan bir ülkenin temsilcisinin kendi fikirlerini açıkça beyan etme hakkı olduğunu söylemişti.
Zambiya'da geçen ay eş cinsel iki erkeğe 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya, Güncel

Kaynak: AA

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