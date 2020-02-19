Haberler » Güncel » Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi - Haber

Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi

Zambiya'da evlere ve okullara zehirli gazla saldırıda bulundukları şüphesiyle 18 kişinin linç edildiği bildirildi.

19.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:48Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi
'da evlere ve okullara zehirli gazla saldırıda bulundukları şüphesiyle 18 kişinin linç edildiği bildirildi.
of 'nın haberine göre, ülkenin Kabwe, Lusaka, Luapula, Copperbelt bölgelerinde baş gösteren gizemli gaz saldırılarının failleri oldukları şüphesiyle 18 kişi linç edildi.
Bazı bölgelerde saldırgan olduğu düşünülen kişilerin ateşe verildiği aktarıldı.
Son iki aydır evlere ve okullara gaz saldırılarında bulunan çete ülke genelinde paniğe neden oldu.
Saldırganların bayılttıkları ya da öldürdükleri kişilerden kan alarak büyü için kullandıkları ileri sürülüyor.
Öte yandan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada saldırganlara artık durmaları ve çocuklara zarar vermemeleri çağrısında bulunan Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu, göz yaşlarını tutamayarak yere yığıldı.
Orduyu harekete geçiren hükümet ise çetenin yakalanmasına yardım edenlere para ödülü verileceğini duyurdu.

Zambiya, Zambia, Times, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 18:07:10