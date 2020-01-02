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Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti

Zambiya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 250'den fazla ailenin yerinden olduğu bildirildi.

02.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:30 Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti
'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 250'den fazla ailenin yerinden olduğu bildirildi.
Zambiya Doğu Eyalet Bakanı Makebi Zulu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, ülkenin Mambwe ve Lumezi bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle 250'den fazla ailenin evsiz kaldığını belirtti.
Zulu, sel nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü ifade etti.
Öte yandan Zambiya Afet Yönetimi ve Etki Azaltma Birimi Koordinatörü Felix Mang'wato, selden etkilenen aileler için insani yardımların hazırlandığını ancak yolların hasar görmesi nedeniyle yardımların ulaştırılmasında güçlük yaşandığını kaydetti.
Mang'wato, bölgelerdeki durumun ciddi olduğunu ve çözüm bulmak için yetkililerin birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Zambiya, Güncel

Kaynak: AA

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