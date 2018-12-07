Zambiya Devlet Başkanı Bir Dönem Daha Seçilebilecek

Zambiya Anayasa Mahkemesi
, Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun 2021'deki seçimlerde aday olabileceğine hükmederek, mevcut başkanın bir dönem daha devam etmesinin önünü açtı.
Lusaka Times
'ın haberine göre, bazı partiler, anayasadaki "bir kişi iki kez başkan seçilebilir" ifadesi üzerine Lungu'nun bir sonraki seçimlerde yarışıp yarışamayacağına ilişkin karar vermesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Mahkeme, eski Başkan Michael Sata'nın ölümü üzerine Ocak 2015'ten bir sonraki seçimlere kadar bir buçuk yıl başkanlık koltuğunda oturan Lungu'nun, bu görevinin bir dönem sayılamayacağına hükmetti.
Böylelikle 2016'daki seçimleri kazanan Lungu, 2021'deki seçimlere de girme hakkı kazandı.
Times,Anayasa Mahkemesi,Zambiya
07 Aralık 2018 Cuma 15:22