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Zambiya Devlet Başkanı'ndan "doğum günü affı"

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, 63. doğum günü münasebetiyle aralarında siyasi mahkumların da olduğu beş kişiyi affetti.

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00Zambiya Devlet Başkanı'ndan
Devlet Başkanı Edgar Lungu, 63. doğum günü münasebetiyle aralarında siyasi mahkumların da olduğu beş kişiyi affetti.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Lungu'nun, doğum günü dolayısıyla aralarında eski Bakanı Maxwell Mwale, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Christopher Singogo ve gazeteci Derrick Sinjela'nın da olduğu beş kişiyi affettiği belirtildi.
Af kararı, Lungu'nun 3. dönem için de başkan adayı olmak istediğini açıklamasının ardından geldi.
Eski Devlet Başkanı Michael Sata'nın hayatını kaybetmesinin ardından 2015'te göreve gelen Lungu, 2016'da da seçimleri kazanarak koltuğunda kalmayı başarmıştı.

Zambiya, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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