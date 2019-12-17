Haberler » Güncel » Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu - Haber

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümetinin, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.

17.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:48Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu
hükümetinin, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.
Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.
FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Zambiya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15 Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Haber
20:15 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü - Haber
20:14 Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Haber
20:14 Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Haber
20:12 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:21:25