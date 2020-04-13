Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zambiya, Kovid-19 nedeniyle yabancı uyruklu mahkumları serbest bırakıyor

Afrika ülkesi Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

13.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:32
Zambiya, Kovid-19 nedeniyle yabancı uyruklu mahkumları serbest bırakıyor
Afrika ülkesi Zambiya , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.
Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cezaevlerinin kapasitesinden fazla kişiyi barındırdığını ve buralardaki yoğunluğu azaltmayı amaçladıklarını belirtti.
Bakan Kampyongo, "Cezaevlerindeki yabancı uyruklu vatandaşlar serbest bırakılarak ülkelerine iade edilecek." ifadesini kullandı.
Açıklamada, uçuşların askıya alınması nedeniyle günleri biten yabancı uyrukluların da göçmenlik ofislerine giderek, uçuşlarını düzenlemeleri gerektiği kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkedeki cezaevlerinden yabancı uyruklu kaç mahkumun serbest bırakılacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ise Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılması sonrası bazı eyaletlerde radyodan ders anlatılmaya başlandı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 14 bin 528 Kovid-19 vakası görülürken, 788 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 570 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Zambiya, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Zambiya, Kovid-19 nedeniyle yabancı uyruklu mahkumları serbest bırakıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: Develi Belediyesi'nin yaşlılara özel desteği devam ediyor - Haber 16:55: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacada yakalandı - Haber 16:55: Ömer Çelik'ten CHP'ye 'Sahra Hastanesi' tepkisi - Haber 16:55: Kızılay'dan karantinadakilere yardım eli - Haber 16:55: Fethiye'de yaşayan İngilizler gönderilen tıbbi yardım için teşekkür etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler