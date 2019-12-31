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Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti?

Türkiye’de 2019 nasıl geçti? Ülke gündeminde geçtiğimiz sene öne çıkan başlıkları derledik.

31.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:35 Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti?

Geride bıraktığımız 2019 için oldukça hareketli bir yıl oldu. Siyasetten ekonomiye pek çok alanda önemli gelişmeler yaşayan Türkiye, yılın sonuna doğru başlattığı 'ye yönelik operasyon ile de dünya ülkelerinin gündemini meşgul etti.


Türkiye 2019'da yerel seçimlere kitlendi


Yılın başında 31 Mart yerel seçimlerine giden Türkiye, stresli günler yaşadı. Ülke, AK Parti- MHP bloğuna karşı bir araya gelen CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının çetin yarışına tanıklık etti. Çıkan sonuçlar özellikle Cumhur İttifakı açısından pek olumlu değildi. açısından önemli illerin büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetti.

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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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