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Zanka eski takımına geri dönüyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Danimarkalı stoper Zanka, eski takımı Huddersfield'a geri dönüyor.

07.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:52

Sezon başında 2 milyon euro karşılığında Huddersfield Town'dan transfer edilen Zanka 'den ayrılıyor. Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle 18 maçta forma giyen ve 3 gol atan Danimarkalı stoperin ağır görüntüsü Ersun Yanal'ı memnun etmezken, 29 yaşındaki oyuncunun birebirde genelde yetersiz kalması Zanka'nın gözden çıkarılmasına neden oldu.

HUDDERSFİELD HOCASI ZANKA İÇİN CAN ATIYOR

Sportif Direktör Damien Comolli'nin transfer ettiği tecrübeli futbolcunun İngiltere'ye geri döneceği belirtilirken, şu anda Championship'te alt sıralarda yer alan Hudderfield'ın Zanka'yı yeniden istediği kaydedildi. Ligde en çok gol yiyen ilk 5 takımdan biri olan Huddersfield'da teknik direktör Danny Cowley'in elinde Kongolo – Stankovic – Elphick – Green ve Schindler gibi isimler olmasına rağmen defans hattından memnun olmadığı ifade edilirken, 48 yaşındaki çalıştırıcının Zanka için can attığı bildirildi.

Zanka eski takımına geri dönüyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
BUNAK: ZANKAAA, OLDU MU ŞİMDİ KANKAAAA
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ANKARA: Bir fenerbahçe li olarak;mantar ın önde gideni ...
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