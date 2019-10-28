Haberler » Spor » Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele

Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Zanka'nın Denizlispor maçında giydiği "Vatan Size Minnettar." tişörtü ülkesindeki bazı insanları rahatsız etmişti. UEFA'ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu, "Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." açıklaması yaptı.

28.10.2019 16:16

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan evvel üzerinde "Vatan Size Minnettar." yazan tişörtü giymesi ülkesindeki belli çevreleri fazlasıyla rahatsız etmişti. UEFA'ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Politiken gazetesine açıklamalarda bulunan federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve inandığı değerleri çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki savunmacının kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasına cevap verip vermeyeceği ise büyük merak konusu.

Emre MorEmre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybettiKick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kostas Mitroglou rakibi Pantelis HatzidiakosKostas Mitroglou rakibi Pantelis Hatzidiakos'un 2 dişini kırdı

Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdıŞahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı

Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Danimarka, Spor


YORUMLAR (4)
MOYENÇUR:Fenerbahçe yine kendine yakışır miletten topçu almış
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇELİK BLEK:Dandik danmark, olm uslu durun yoksaa....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AVRUPAYA KAPAK OLSUN:KENRİSİNİ DEMOKSİNİN MERKEZİ ZANNEDEN AVRUPAYA KAPAK OLSUN.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYAAYAAYA:Dünya ne kadar boş işerle uğraşıyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:58 MKE Ankaragücü yönetiminden kongre öncesi Mehmet Yiğiner'e tam destek
17:03 Gaziantep FK, Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
16:53 Başkan Uyanık'tan 'özür' açıklaması
16:33 Renay Onur: "Herkesi köprüye bekliyoruz"
16:16 Zanka için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan açıklama: Fenerbahçe'yi ilgilendiren mesele
15:03 Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Bolu'ya ulaştı
14:04 Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya rekoru kırdı
28.10.2019 18:34:43