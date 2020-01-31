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Zanka yok, Falette kadroda

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

31.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:30Zanka yok, Falette kadroda
'de, maçının kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Mathias Zanka yer almazken, lisansı çıkan Simon Falette ise takımla birlikte Trabzon'a götürüldü.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Fortuna Düsseldorf'a transfer olacağı konuşulan Zanka yer almazken, lisanslı çıkartılan Falette ise Trabzon'a götürülen isimler arasında. Teknik heyet, takımndan ayrılması gündemde olan Alper Potuk'u da kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç." - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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