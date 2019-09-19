Haberler » Güncel » Haber

Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı

Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

19.09.2019 11:12Zanlıdan
Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde, eski eşi ve çocuklarını rehin alan ve polisin etkisiz hale getirdiği Ş.Ö'nün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ş.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Koltuk değneği ile adliyeye gelen şüphelinin, sol kolunun sargılı olduğu görüldü.
Bir gazetecinin, "Pişman mısın?" sorusu üzerine Ş,Ö, "Psikolojim tamamen bozulduğu için kendimi vurmaya kalktım, polis memuru da kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu. Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum." diye konuştu.
İlkadım ilçesinde 9 gün önce eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö, kapıyı kırarak içeri giren ekiplere teslim olmayınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş, yaralanan Ş.Ö, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Ş.Ö'nün yaklaşık 2 yıl önce de boşanma aşamasında bulunduğu sırada eşini bıçakla yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenilmişti.

İlkadım, Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:27 Tuzla'da evine giderken gaspa uğradı
11:26 Herekol Dağı'nda "huzurlu" bal üretimi
11:26 Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
11:26 Gürpınar belediyesinin kilitli parke taşı çalışması
11:25 Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı
11:25 Polis ekiplerinden hırsızlara suçüstü
11:25 Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu