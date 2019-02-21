Zanlılar Kaçtıkları Araç Çamura Saplanınca Yakalandı

Kaynak: AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir inşaattan çaldıkları demirleri yükledikleri minibüsün çamura saplanması sonucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde S.D. inşaatından demirlerin bir minibüse yüklendiğini görerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildiklerini anlayan şüphelilerin kaçtıkları minibüs çamura saplandı.Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli U.D. ve B.D'yi yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.