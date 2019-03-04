Zanlılara 133 Saatlik Görüntüleri İzleyerek Ulaştılar

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Bilecik'te, piyasa değeri 35 bin lira olduğu belirtilen ziynet eşyalarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma başlatan ve bölgedeki 58 farklı noktadan elde edilen 133 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.G, V.B, M.Ç. ile K.G'yi, Kütahya'da yakaladı.Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.