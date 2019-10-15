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Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.

15.10.2019 11:24Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.

Çukurca'da geçen yıl kurulan Zap Rafting Takımı, 17- 20 Ekim'de Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nda iyi derece elde edebilmek için sıkı çalışma yapıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde botlarla kendilerini Zap Suyu'na bırakan rafting takımı, sonraki şampiyonanın Çukurca'da yapılmasını istedi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, rafting takımında 5 sporcu olduğunu belirterek, "20 gündür Zap Suyu'nda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz, 17- 20 Ekim'de Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan şampiyonadan dereceyle dönmek. Bu konuda iddialıyız" dedi.

Takımın sporcularından Emir Çakır ise Türkiye Şampiyonası'nda Çukurca'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



Zap bölgesi, Çukurca, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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