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Zap Suyu'nda boğulan iki kuzen toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'nda boğulan iki kuzenin cenazesi toprağa verildi.

07.10.2019 13:28Zap Suyu'nda boğulan iki kuzen toprağa verildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Suyu'nda boğulan iki kuzenin cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Narlı köyünde yüzmek için girdikleri Zap Suyu'nda boğulan Yusuf (17) ve kuzeni Hacı Erdal'ın (16) cenazesi, Van'daki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Köy mezarlığına getirilen iki kuzenin cenazesi, burada dualar eşliğinde defnedildi.
Çocukların aileleri, defin işlemleri sırasında gözyaşı döktü.
Cenaze törenine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, çocukların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Zap bölgesi, Çukurca, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

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