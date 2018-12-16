Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü'ne üye 20 kişiden oluşan rafting ekibi, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yaptı. Türkiye
'nin birçok bölgesinde çetin kış koşulları etkili olurken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Bunu fırsat bilen sporcular, Köprülü
mevkinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra Zap Suyu'nda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.
Sporcular, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak Türkiye şampiyonasında iyi bir derece elde ederek, Çukurca'nın adını Türkiye'ye duyurmak olduğunu belirti.
Hakkari,Çukurca,Zap bölgesi
16 Aralık 2018 Pazar 13:05