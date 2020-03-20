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Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri' projesi çalışmaları devam ediyor.

20.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:58
Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri' projesi çalışmaları devam ediyor.

Günlük olarak yapılan çalışmaları denetleyen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, proje kapsamında Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağını söyledi. Tesisin bitirilmesiyle birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda bahçesiyle, spor alanlarıyla, eğlence yerleri ve çocuk parklarıyla Hakkarilinin nefes alacağı bir yer olacağını belirten Duruk, "Yine Zap Vadisi üzerinde bir köprü, teraslar, gözetleme kuleleri yapılacak. Ayrıca vadinin iki tarafında da restoran ve kafeler olacak. Hakkarili vatandaşlarımızın hafta sonlarında ya da boş zamanlarında nefes alacakları, vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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