Zara Belediyesi iftar programı düzenledi

Zara Belediyesi düzenlediği iftar programında kamu kurumları ile bir araya geldi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen iftara Kaymakam Mehmet Sayın
, Belediye Başkanı Fatih Çelik
, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarının amirleri ve personeli katıldı.
İftar programına katılanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Son günlerini idrak etmekte olduğumuz ramazan ayında kamu kurumunda görev yapan kardeşlerimiz ile bir araya gelmek istedik. Belediyemiz kamu kurumları ile arasındaki diyalog, birlik, beraberliği güçlendirmek için bunu her zaman yapacağız." dedi.
Kaynak: AA
Fatih Çelik
, Güncel