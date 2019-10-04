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Zara Belediyesinden akülü araç desteği

Zara Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.

04.10.2019 09:52Zara Belediyesinden akülü araç desteği
Zara Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, tekerlekli sandalye kullanan yürüme engelli iki vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, akülü araçlarını teslim etti.
Engellilerin hayatını kolaylaştırmanın belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirten Çelik, "Her sağlıklı insan birer engelli adayıdır. Engelli olmak bir imtihandır, engelsiz yaşamlarını sağlamak da engelsizlerin imtihanıdır." dedi.
Çelik, akülü araçların ilçeye gelmesinde büyük payı olan Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Genel Başkanı Yüksel Hasan Önder'e teşekkür etti.

Fatih Çelik, Güncel

Kaynak: AA

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