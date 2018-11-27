Zara Belediyesinden "Askıda Ekmek Var" Projesine Destek

27 Kasım 2018 Salı 11:14



27 Kasım 2018 Salı 11:14

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı "Askıda Ekmek Var" kampanyasına Zara Belediyesi de destek oldu.CK Enerji Çamlıbel Elektrik Zara Bölge İşletme Şefi Eren Emrah Taşören, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile birlikte Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı ziyaret etti.Başkan Pala, projenin yardımlaşma ve paylaşma anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Belediyelerin de öncelikli hizmet alanı sosyal belediyeciliktir. Bizim için önemli bir yeri olan sosyal belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek adına ciddi projeler gerçekleştirmekteyiz. Buna ilave olarak da başlattığınız kampanyaya destek olabilmek bizim için ayrı bir önem taşıyor." diye konuştu.Zara Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanı Okur ise, projenin ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir kampanya olduğunu söyledi.CK Çamlıbel Elektrik Zara Bölge İşletme Şefi Taşören de, kampanya hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:"Kampanyamız kapsamında 2018 yılı içerisinde 8 ayda Zara ilçemizde 5 bin 400 ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Sosyal sorumluluk projelerimiz bünyesinde düzenlemekte olduğumuz kampanyamız desteklerle devam edecektir."Taşören, 2019 yılında da daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, projeye destek sağlayan Belediye Başkanı Pala'ya teşekkür etti.