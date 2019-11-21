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Zara'da "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

21.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:24Zara'da
'ın Zara ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Belediye Düğün Salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Kaymakamı Mehmet Sayın, 2023 eğitim vizyonu ile eğitimde pozitif gelişme olacağını söyledi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik ise, "Eğitim, bir toplumun gelişimi için en önemli unsurdur. Bizler de eğitim konusunda her zaman duyarlılığımızı göstermekteyiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından teknoloji bağımlılığı, sınav kaygısı, aile içi iletişim, başarıyı artırma yolları, etkili ders çalışma yöntemleri, eğitimde veli faktörü, ergenlik dönemi özellikleri konularında öğretmenler ve veliler arasında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Mehmet Sayın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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