27.06.2019 14:52
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Zara'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi

Zara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sivas'ın Zara ilçesindeki beş köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sivas 'ın Zara ilçesindeki beş köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda seçilen Akören Köyü Muhtarı İbrahim Gülle, Aluçlubel Köyü Muhtarı Erkan Çelik , Culhali Köyü Muhtarı Hasan Acar , Karahasan Köyü Muhtarı Durcan Özel ile Selimiye Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz 'ın seçilmeye engel durumlarının olması nedeniyle YSK kararı ile mazbataları iptal edildi.
Beş köy için 07 Haziran 2020'de yeniden seçim yapılacağı, seçim tarihine kadar Akören köyünde aza Osman Karataş 'ın, Aluçlubel köyünde aza Rıdvan Çelik 'in, Culhali köyünde Hüseyin Acar 'ın, Karahasan köyünde Hasan Kayış'ın ve Selimiye köyünde de Taha Yılmaz'ın vekaleten muhtarlık görevini yürüteceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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