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Zara'da "Bir Kap Mutluluk" projesi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.

07.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:34 Zara'da
'ın Zara ilçesinde "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında doğaya yem ve yiyecek bırakıldı.
Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Ortaokulu ve Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımı ile sokak hayvanları için doğaya yem ve yiyecek takviyesi yapıldı.
Kaymakam Mehmet Sayın, beraberindekilerle daha sonra Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi atölyesinde yapımı devam eden hayvan barınaklarını inceledi.
Yem dağıtımına, Kaymakam Sayın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Fatih Çelik, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Değerli Taş, Hacı Bayram, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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