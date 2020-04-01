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Zara'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde cadde ve sokaklar koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:22
Zara'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Sivas 'ın Zara ilçesinde cadde ve sokaklar koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Zara Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Zara çarşı meydanı ve vatandaşlarımızın kullandığı cadde ve kaldırımlar dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz arazözde birleşimi yapılan köpük ve dezenfektan karışımlı suyla yol ve kaldırımları koronavirüs salgınına önlem amaçlı titizlikle yıkama çalışması gerçekleştirdi." dedi.
Çelik, önlemler kapsamında ilçe merkezindeki iş yerlerinde de ilaçlama yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel
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