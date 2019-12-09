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Zara'da, camilerde 'askıda çorap' uygulaması

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan 'Askıda çorap' projesi ilgi gördü.

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:01Zara'da, camilerde 'askıda çorap' uygulaması

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan 'Askıda çorap' projesi ilgi gördü.

Zara Kaymakamlığı tarafından ekim ayında 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın öncülüğünde çalışma başlatan ekipler, cami imamlarıyla bir araya gelerek proje hakkında istişarede bulunuldu. Din görevlilerinin istekleri dinlendikten sonra askıda çorap projesini hayata geçirdi. Proje ekibi ilçe merkezindeki camilerin duvarlarına monte etikleri standa çorap astı. Özellikle işten gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu çorapları ücretsiz alabiliyor. İlk etapta ilçe merkezindeki camilerde uygulamaya alınan proje, ilerleyen dönemlerde köy camilerinde de hayata geçirilecek. Projeden cuma hutbesinde de bahsedilerek uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Proje hakkında bilgi veren Zara İlçe Müftülüğü'nde görevli Yukarı Ekenli Köyü İmamı Fikret , "Şu anda kaymakamlığımızın gerçekten çok güzel bir projesi var. Dışarıdan gelen veya işçi olan kardeşlerimiz ya da ihtiyacı olan kardeşlerimize yönelik camideki nezih ortamı bozmamak için 'Askıda çorap' projesini başlattık. Bu projeyle bize yardımcı olan ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren cami cemaatinden İshak Sarıtepe ise, "Bazı cemaatimiz yırtık çorapla camiye geliyordu. Bu da camide rahatsızlık veriyordu. Bu rahatsızlık ortadan kalktı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.



Mehmet Sayın, Çelebi, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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