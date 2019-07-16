16.07.2019 16:26
Haberler» Güncel» Haber

Zara'da çocuk şenliği

Zara

Sivas'ın Zara ilçesinde "15 Temmuz Çocuk Şenliği ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "15 Temmuz Çocuk Şenliği ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Zara Müftülüğü Gençlik Merkezi tarafından Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde gerçekleştirilen programda ilçe merkezi ve köylerde açılan yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler çeşitli etkinlikler sundu.
Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı'nın 12 kıtasının ezbere okunması, dua, kısa sure, hadis ve güzel sözlerin okunması, bilgi yarışması gibi etkinlikler yapıldı.
Programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Çocukların dil, Kur'an öğrenme ve ezber yeteneklerinin en iyi olduğu dönem 6 ile 10 yaş arasıdır. Yaz döneminde tatil yapmak yerine kurslara katılarak kendilerini geliştirmeleri örnek bir davranış." dedi.
Kaynak: AA
Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:23   TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş adamlarıyla bir araya geldi
18:22   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:21   Aliağa'nın yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açılıyor
18:21   Sırbistan'da "15 Temmuz" konferansı
18:16   Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı
18:15   FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda
18:15   Son Dakika! ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı