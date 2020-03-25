Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zara'da 'Evde Kal' çağrısı - Haberler

Zara'da "Evde Kal" çağrısı

Sivas'ın Zara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısı yapıldı.

25.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:47
Zara'da
Sivas 'ın Zara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısı yapıldı.
İlçe halkının alınan önlemlere duyarlı olması amacıyla yerel bir medya kuruluşu tarafından hazırlanan video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Videoda, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Abdullah Eryıldız, Müftü Vekili Dursun Yiğit, Zara 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları "Evinde Kal Zara" çağrısı gerçekleştirdi.
Videoyu hazırlayan Adem Doruk, "Devletimiz ülke genelinde koronavirüs konusunda büyük fedakarlıklar yapmakta ve vatandaşların sağlığı için önlemler almaktadır. İlçemizde de uygulanan bu önlemlerin amacına ulaşması, ilçe halkının daha duyarlı olması amacıyla bu çalışmayı yaptık." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:45: Söke Belediyesi'nde mesai saatleri değişti - Haber 15:45: Hayatlarının kumarı oldu - Haber 15:45: Bahçelievler'de fırın ve yufkacıya korona virüs mührü - Haber 15:45: TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber